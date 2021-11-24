第15輪疫苗預約已於今天中午截止，約179.1萬人完成預約。由於BNT預約踴躍，中央流行疫情指揮中心已協調9個縣市加開9.5萬劑量能，挪動預約率較低的AZ及莫德納醫療院所，總計提供153.9萬個BNT預約名額，共143.2萬人完成預約。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，本輪有143.2萬人預約BNT，預約率大約5成；26.3萬人預約AZ，預約率約3成5；而預約莫德納的人數比較少，約9.5萬人，預約率只有12％。

陳時中表示，由於先前已經開放很多次沒有來打的人，會來預約的機率就低，而BNT算是比較新開的疫苗，所以預約率比較高。

由於部分縣市傳出BNT名額不足，疫情指揮中心昨晚已增加提供9萬5239劑BNT疫苗預約量能，包括台北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、雲林縣、臺東縣、宜蘭縣、花蓮縣等9個縣市。

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，昨天各縣市經過盤點之後，有挪用原本接種AZ或莫德納疫苗的醫療院所，增開BNT名額，今天上午也有持續增加，已達到153.9萬。

至於25日將上路的免預約混打，各縣市是否還能負荷量能？莊人祥以台北市為例，共增加1.8萬個BNT名額，還剩餘8000個未額滿，其他縣市也都差不多，都還有多餘的量能可提供混打。

昨（23日）國內疫苗接種共20萬6906劑，其中以AZ最多共8.4萬劑，BNT共6.3萬劑，莫德納共5.7萬劑，高端僅1311劑。目前疫苗人口涵蓋率第一劑77.25％，第二劑49.81％，劑次人口比127.06（劑／每百人）。