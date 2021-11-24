中華電信女籃與壯圍國中學生合影留念。(黃及人攝)

儘管受到新冠疫苗影響，中華電信女籃「愛與關懷巡迴公益」活動今年仍然進行，改成「電信女籃回娘家」，24日前往宜蘭壯圍國中，由潘姿吟、王游乙文兩名球員回母校分享自己過往籃球生涯，也跟壯圍國中學生進行籃球小遊戲與基本籃球訓練。

「愛與關懷今年邁入第11年，卻因疫情爆發，一度考慮暫時停辦，改成線上分享座談，幸好隨著疫情受到控制，才有這兩場回娘家的小型分享會，」中華電信基金會副執行長高世威說，「畢竟籃球是有溫度，也是一種教育，還是要走實體模式。」

開心看到潘姿吟、王游乙文兩名校友回娘家的壯圍國中校長蔡玉蓉表示，就算壯圍國中不算偏鄉，卻不會放棄任何一個孩子，目前擁有田徑、籃球與跆拳道等體育班，「就算我們並非名校，幾乎都要從零教起，但只要有興趣，我們都會教。」

潘姿吟也在分享會中，暢談當年就讀壯圍國中時的趣事，「就算我們只有8、9個球員，經費也不足，教練與學校卻很用心，當時都用小貨車載我們全隊到處打球，記得最遠到過基隆正濱國中與安樂國中，球隊都很精心設計訓練與比賽。」

今天現場也舉辦籃球九宮格的小遊戲，讓電信女籃跟壯圍國中學生一起玩遊戲拿獎品，接著更在徐千惠帶領下，進行籃球訓練站，包含四角傳球、全場運球、3人快攻接中與全場3攻2、2攻1等訓練課程，讓壯圍國中球員好好上了一課。

中華電信女籃結束今天壯圍國中回娘家活動之後，明天(25日)將會前往新竹光華國中繼續活動，這次換成黃湘婷與林玉書兩名球員回娘家，屆時仍有分享會、籃球小遊戲與籃球訓練站，相信可讓光華國中學生感受到更多籃球運動的樂趣。