友達24日宣布榮獲四項第30屆「台灣精品獎」標章，獲獎技術包括「85吋8K無邊框超高屏占比ALCD電視面板」、「34吋800R 165Hz曲面電競顯示器」與「31.3吋2貼1曲面車用顯示器」，以及「美學光電建築解決方案」。

台灣精品獎（Taiwan Excellence Award）由經濟部國際貿易局與中華民國對外貿易發展協會主辦，旨在推廣台灣產品之創新價值形象，友達除高畫質8K與曲面前瞻顯示技術外，多年深耕太陽能產業也大有斬獲，此次以創新的高附加產品價值帶動台灣面板產業與太陽能產業動能獲此獎項殊榮。 後疫情時代大幅改變人們對於智慧育樂生活的習慣，消費者對於顯示器影像畫質及感官體驗也具備更高層次的追求。友達量產超大尺寸8K電視面板，推出85吋8K無邊框超高屏占比電視面板，透過全新設計將螢幕邊框縮小，最窄非顯示BM區（Black Matrix）僅有0.9 mm，達到無邊際大螢幕的沉浸式視野，能以不同形狀外觀巧妙融於環境背景中。不僅為消費者提供視聽娛樂體驗，亦可應用於廣告看板，未來可望導入各式智慧場域應用。 著眼於電競選手與專業玩家對沉浸式體驗的追求，此次獲獎的「34吋800R 165Hz曲面電競顯示器」，擁有21:9寬螢幕，能透過最佳的曲面包覆，打造全景環繞式的沉浸體驗，並具備高對比3000:1，畫面對比層次分明，尤其暗態場景更能完美重現。

此外，友達進一步將曲面顯示器延伸到車載應用，符合車內顯示器朝向大型化及整合一體化發展，「31.3吋2貼1曲面車用顯示器」為12.3吋儀表板與12.3吋中控台整合為一，搭載曲面R2500mm全貼合與表面低反射設計，讓螢幕達到極大延伸的環艙包覆效果，不僅滿足流線設計需求，更能大幅延展車內顯示器的應用空間，同時完整呈現行車資訊，提高行車安全。 近年來因應國際近零耗能建築市場趨勢，太陽能與建築一體化（BAPV/BIPV）市場需求因應而生，友達累積多年統籌及整合太陽能電廠專案的核心能力與經驗，推出此次獲獎的「美學光電建築解決方案」，可根據屋主需求於圖案化太陽能模組玻璃上彩印不同圖案，並應用特殊網點技術，降低玻璃圖案化對發電功率的影響，同時保持圖案細膩度與鮮豔度，兼顧建築設計美學與創能減碳，將永續精神根植於產品DNA中。今年3月亦於友達台中廠區完成美學光電建築解決方案示範案場，藉由實際案場的裝設，體現太陽能模組與建築牆面的高度整合。