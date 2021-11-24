全國各年齡層的疫苗接種率。（圖／指揮中心提供）

我國新冠疫苗開打8個月來，中央流行疫情指揮中心今天首度公布全國各年齡層的疫苗接種率，其中18至29歲青年接種意願最踴躍，第一劑接種率達92％，不過此年齡層的第二劑接種率卻也墊底，只有44％。

指揮中心表示，截至昨天（23日）上午10點為止，我國整體疫苗覆蓋率為77％，第二劑覆蓋率為49％，除18至29歲接種意願最踴躍外，其次為30至49歲，第一劑覆蓋率達89％，此年齡區間的第二劑覆蓋率則只有53％。

從指揮中心公布的數據可發現，一、二劑疫苗覆蓋率隨年齡層越高，差距也越小，例如75歲以上長者的第一劑覆蓋率為73％，第二劑也有65％的水準；不過第二劑疫苗覆蓋率最高的卻是65至74歲間，以77％居全年齡之冠。

衛福部長陳時中指出，我國1至11歲人口約佔10％，若扣掉再用目前接種率計算，等於是有85％能夠接種的人都打過疫苗，剩下還沒打的人只佔14％左右，呼籲民眾只要符合接種資格就要盡量打疫苗。