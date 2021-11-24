不少人都有半夜醒來上廁所的經驗，偶爾一次還無傷大雅，但長期下來可能影響睡眠品質，甚至增加滑倒骨折的風險，泌尿科醫師顧芳瑜就在臉書粉專分享5招日常生活就能做到的秘訣，幫助緩解夜尿頻繁的問題。

台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師顧芳瑜在臉書粉專「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」發文，指出如果晚上因為尿意強烈，中斷睡眠而醒過來，且這樣的情況一晚會發生2次以上，就符合「夜尿症」的定義，而造成夜尿症的原因有很多，體內抗利尿激素分泌不足是年輕人常見的問題，至於攝護腺肥大則是中老年人夜尿的常見原因。

對此，顧芳瑜醫師也分享了5招小撇步，讓有夜尿困擾的人可以稍微減緩。

1、睡前6小時減少水分攝取

2、睡前一定先去尿尿

3、半夜起來尿尿後，避免飲水

4、睡前不喝咖啡因飲料

5、中午休息盡量平躺，幫助尿液白天多多排出

顧芳瑜醫師表示，夜尿雖然看起來沒有什麼，但長期下來可能會影響精神和身體狀況，雖然嘗試以上5種小撇步能夠大幅度減少夜尿的情形，但還是建議有相關困擾的人先到泌尿科就診，由醫師提供專業的判斷和建議。