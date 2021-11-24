住在新北市新店區、從事咖啡豆貿易的45歲何姓男子，22日上午在自家門前遭身穿帽T的槍手近距離連開4槍身亡，警方查出一名35歲的黃姓男子涉有重嫌，但黃行凶後兩度變裝，在當日搭機潛逃大陸廈門，入住防疫旅館。目前我政府相關單位都表示盼透過兩岸打擊犯罪機制，把嫌犯引渡回國。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（24日）回應，有關情況正在進一步核實當中。

案發後，新店分局與刑事局、新北市刑大組成專案小組，動員百餘人調閱監視器，在案發4個多小時迅速掌握槍手變裝、棄車，主要都靠熱心民眾機警記下歹徒車號，「以車追人」一步一步追蹤槍手去向，進而確認黃嫌潛逃至廈門。

警方目前除透過刑事局協調大陸公安部門將其遣返外，也針對槍手金流部分追查，並協請高雄警方協助釐清黃嫌的家庭背景、有無債務等問題，盼儘早查明作案動機，揪出幕後指使者。

朱鳳蓮表示，有關情況正在進一步核實當中，有進一步消息會及時通報大家。

另外，檢警今宣布偵破陸上最大宗海洛因案，市價約50億元，可供500萬人使用，但林姓主嫌偷渡至大陸地區藏匿，加上新店槍擊案槍手也潛逃至廈門，對於2嫌有無可能引渡回台，新北市長侯友宜今表示，當年他當刑事警察局局長及警政署署長時，建構起兩岸共同打擊犯罪機制，只要兩岸同心為了安全治安，相信一定可以把嫌犯引渡回台。