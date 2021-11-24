陳悅記祖宅圍牆遭拆除「材料散落滿地」，後代控公然破壞國定古蹟。（陳應宗提供／楊亞璇台北傳真）

陳悅記祖宅圍牆遭拆除「材料散落滿地」，後代控公然破壞國定古蹟。（陳應宗提供／楊亞璇台北傳真）

陳悅記祖宅圍牆遭拆除「材料散落滿地」，後代控公然破壞國定古蹟。（陳應宗提供／楊亞璇台北傳真）

陳悅記祖宅圍牆遭拆除「材料散落滿地」，後代控公然破壞國定古蹟。（陳應宗提供／楊亞璇台北傳真）

陳悅記祖宅圍牆遭拆除「材料散落滿地」，後代控公然破壞國定古蹟。（陳應宗提供／楊亞璇台北傳真）

已有214年歷史的國定古蹟陳悅記祖宅，修復工作卡關多年。陳氏家族後人代表陳應宗今表示，文資局未通知古蹟使用人列席進行審議該工程，拆除古蹟圍牆及古原貌結構材料，任由非專業古蹟工人粗暴拆除，現場古原貌材料凌亂在雨淋中散落滿地，令人髮指，質疑是公然破壞國定古蹟。

陳應宗說，他回去陳悅記祖宅時突然見到，陳悅記祖宅圍牆及第一期工程原貌古材料的儲藏空間，被違法粗暴的拆除，現場古原貌材料凌亂在雨淋中散落滿地，令人髮指。

陳應宗質疑，文資局未通知古蹟使用人列席進行審議該工程程序，拆除古蹟圍牆及古原貌結構材料，任由非專業古蹟工人粗暴拆除由山貓鏟送貨車載走，現場也無主管承案機關人員監督。

陳應宗說，圍牆邊原來第一期工程造冊的兩百多年前始建區的原貌保存的古料清走了許多，顯然該工程並未合法籌畫審議事先清點處理，究竟是何理由置法律不顧公然破壞國定古蹟？