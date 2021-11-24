性感網紅謝立琪（KIKI）過去就讀台藝大時，便以甜美的臉蛋與魔鬼般的好身材備受矚目，也因此被封為「台藝大校花」，之後又穿著國旗圖案比基尼而爆紅，還因此獲得「國旗正妹」的封號，在網路上迅速竄紅。而經常透過社群平台分享工作及辣照的她，近日再度更新近況，火辣的穿搭讓網友忍不住大噴鼻血。

謝立琪近日在個人IG上PO文向粉絲們問早，並加上TAG表示「#最近的新戰袍#把松菸拍的超像在國外的啦」，只見她穿著一件V到肚臍的白色上衣，搭配同色系的開衩長褲，加上嫵媚的表情，瞬間電暈一票粉絲；而上衣胸口全開的性感設計，也使她D級半球一覽無遺，整體造型帥氣又火辣，令網友看了直呼：「火辣女神，非Kiki莫屬」、「這件好美好好看」、「琪琪太美了」、「有氣勢，帥氣不失性感」、「我的性感女神」、「是希臘女神風」、「太漂亮了」，吸引超過8000多人按讚。

另外，謝立琪近期也成為《JKF》 2月號的雜誌女郎，昨日在IG上PO出工作時的自拍照及影片，而當時的她雖穿著一件灰色毛衣外套取暖，但仔細一看才發現她裡面只穿著一件黑色內衣，大秀飽滿雙峰與性感深溝，同樣令網友忍不住吶喊：「太性感了」、「靚的過份」、「美慘了」，吸引1.6萬人按讚。