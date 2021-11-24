隨著飲食越來越精緻，導致三高族群逐漸年輕化，除了用藥物控制外，也可以透過食物保養。台灣中醫預防保健協會創會理事長樓中亮表示，三高問題年輕化，因此心血管保養及預防格外重要，民眾可以在睡前吃10顆醋花生，不僅能防止血栓形成，還可以降血壓，是降三高的秘密武器。

中醫師樓中亮在粉專《樓中亮中醫博士》介紹，花生營養價值高，除了含有人體所需的不飽和脂肪酸外，與醋結合可以軟化血管、減少膽固醇的堆積，若浸泡至醋裡製成「醋花生」，可謂降三高的秘密武器，能夠防止血栓形成，進而保護血管，長期服用可以降低膽固醇，另外還有降血壓的效果，且只要吃1個月就有顯著效果，再去測量膽固醇或血壓等，會發現指數逐漸往下降。

而在製作醋花生時，應選用「生花生」，才能夠完整保留酵素與營養，加熱炒過恐會破壞營養，且花生皮能補血，製作時取3分之2分量的花生，醋可使用白醋或黑醋，其中黑醋有補腎效果，若想顧腸胃可選擇泡黃酒，醋醃過花生即可，瓶口鋪上一層塑膠袋，再蓋蓋子拴緊，密封1個禮拜後就完成，開封後睡前吃7到10顆，不要配任何東西直接食用。

樓中亮醫師也提醒，醋花生雖然有心血管保養效果，但並非人人都能食用，例如服用磺胺類藥物的患者，此類藥物與醋結合，會傷害腎小管；服用鹼性藥物，酸鹼結合容易發生問題；有腸胃疾病的人吃醋，易造成胃潰瘍，另外，吃完後一定要刷牙，因為醋類易侵蝕牙齒。

不過若是自製醋花生，開封後需盡快吃完，因為堅果類食物除了含蛋白質、醣類等，還富含礦物質及維生素，油脂成份最為豐富，在保存不當的情況下，就可能產生油耗味，受到菌汙染時，還會產生黃麴毒素（Aflatoxin），其毒性很強，過去就曾發生吃黃麴毒素污染食物而急性死亡的案例。