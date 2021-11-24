入冬最強寒流即將南下，第一波冷氣團也提前報到。台南市長黃偉哲為確保每位街友都能安然度過此波低溫威脅，23日晚間在市府社會局長陳榮枝及慈聯基金會執行長張莉馨的陪同下，前往台南火車站附近街友經常夜宿的地點慰問，親手為數十位街友送上外套、手套、暖暖包、口罩及熱呼呼的麻油雞腿湯，並叮嚀寒流來襲要保重身體。

黃偉哲表示，對長期在外生活的街友，寒流來襲是辛苦的考驗，儘管南台灣的氣溫不像北部寒冷，但日夜溫差大也容易促發心血管疾病，讓人擔心弱勢街友的健康狀況，希望藉由發送禦寒物資與熱食，讓他們能夠平安度過此波低溫。

社會局也認為，冬天低溫是對街友人身安全最大的威脅，加上今年還有新冠肺炎的衝擊，市府持續關心、協助街友的生活，今年1月至今已啟動超過29次低溫關懷機制，服務街友1516人次。儘管如今疫情趨緩，但社工人員仍加強查訪，並規勸街友配合防疫措施及接受安置，自今年5月17日至10月31日，社工人員共出勤910人次，訪視街友7790人次，發放口罩1萬2445片，緊急安置街友10人。

社會局還說，全市未接受安置的列冊街友還有106人，該局仍將持續辦理街友關懷輔導，提供行動沐浴車、緊急安置、防疫宣導、媒合就業、輔導儲蓄理財、租屋輔導等服務，也呼籲民眾如發現有急需協助的街友，可撥打1999市民專線通報。