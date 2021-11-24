台船（2208）連虧五年，今年前三季終於轉正，主要在公務船與商用船舶皆有斬獲。其中，承造海洋委員會海巡署艦隊分署100噸級巡防救難艇15艘，其中第10艘100噸級巡防救難艇（台船編號HNO.1148）今（24）日在台船基隆廠舉行下水典禮，全案預計2023年全部完工交船。

台船前三季歸屬母公司淨利1234萬元，每股賺0.02元；10月營收12.92億元，年減37.62％，累計前10月營收156.48億元，年減27.93％。

近年積極轉型的台船，除本業商船建造，最重要配合「國艦國造」政策，陸續為海巡署、海軍、財政部關務署建造性能優異之艦艇，今年下旬陸續完成關務署100噸級巡緝艇開工、陽明海運2800TEU級貨櫃輪完工交船，及65000載重噸級潛舉式甲板重貨載運輪「GPO EMERALD」交船。

台船承造海巡署100噸級巡防救難艇的第10艘今天舉行下水典禮，基隆廠廠長朱有亮、海巡署艦隊分署副分署長吳金河共同主持，由督察組胡清竣組長夫人戴雪芬擲瓶，海巡署、船舶發展中心、中國驗船中心、BV驗船中心等貴賓蒞廠觀禮。

本艇最高航速可達30節，續航力更達1200浬（約2160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，提高航行穩度與適航性。目前除100噸級系列船外，台船尚有海巡署委建4000噸級及1000噸級巡防救難艦建造中。

未來除各項軍艦及公務船建造，台船也將爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許為各式公務船提供最大後勤維修能量。