為協助台灣廠商拓展出口貿易及拓銷泰國市場，並配合政府新南向政策，輸出入銀行與泰國Land and Houses Bank (LH Bank)完成轉融資合約展期簽署。

輸出入銀行與泰國LH銀行自2019年起合作轉融資業務，由輸出入銀行提供優惠資金給泰國轉融資銀行LH Bank，轉貸給泰國進口商，間接提供進口商分期付款融資，以購買台灣產品，減輕進口商財務負擔及提高泰國買主採購台灣產品之意願，達成互惠雙贏的長期合作模式，亦促進台泰兩國之貿易往來。

LH Bank是泰國一家中型商業銀行，業務及獲利成長表現良好。106年中國信託銀行投資LH Bank母公司LHFG 35.62％的股份，並於今年4月增加持股至46.6%，另LH Bank設有台灣營業平台，以加強服務台商，近期並大力拓展國際貿易融資業務。

泰國為我國新南向政策重點市場之一，根據我國財政部關務署統計資料顯示，台灣與泰國2021年1月至8月雙邊貿易金額達85.28億美元，我國亦為泰國第十一大貿易夥伴。此次輸出入銀行配合政府新南向政策，與該行完成轉融資展期簽署，預期台灣與泰國透過這項轉融資業務合作，可大力推升台灣產品輸銷泰國，強化台灣廠商在泰國市場之競爭力。