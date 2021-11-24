小米今(24)日公佈第三季財報，第三季總收入達到780.6億元(人民幣，下同)，年增長8.2%；撇除投資公允值變動等影響，經調整淨利潤達到51.8億元，年增長25.4%，單季毛利約142.9億元，年增長40.6%。

小米表示，第三季度受宏觀環境和個別行業政策的影響，集團部分持有的按公允價值計入損益的投資受到股價波動的影響造成未實現的財務虧損對集團單季度淨利潤產生影響，但集團的主營業務利潤均保持穩定增長。

小米第三季度儘管受到核心零部件全球供應緊張的影響，小米第三季度的全球智慧型手機出貨量仍達到4390萬支。根據Canalys數據，第三季小米的智慧型手機全球出貨量排名第三，市佔率達到13.5%。第三季度小米智慧型手機業務收入達到478億元，毛利率12.8%，年增長4.4個百分點。

小米得益於用戶基數的增長，高階手機佔比提高及商業化能力的不斷提升，第三季度小米的廣告業務收入達到48億元，年增長44.7%，受惠精品新遊戲表現優異，且高階及遊戲手機用戶增長帶來更高的每用戶平均遊戲收入，期內遊戲收入達到10億元，年增長25.0%。

第三季度小米境外互聯網服務收入達到15億元，年增長110.0%。境外互聯網服務收入在整體互聯網服務收入的佔比進一步上升至19.9%，再創歷史新高。

在境外市場表現上，第三季小米境外市場收入達到409億元，在總收入中佔比52.4%，在全球核心零部件供應緊張的情況下，集團在全球市場優化資源配置，因地制宜加深通路建設，穩固市場地位。根據Canalys數據，按智慧型手機出貨量計算，2021年第三季度小米在全球11個國家和地區市佔率排名第一，在全球59個國家和地區市佔率排名前五。

小米持續深耕境外市場，據Canalys的數據，第三季集團在歐洲地區智慧型手機市場佔有率為21.5%，排名第二，其中西歐地區市佔率為17%，出貨量排名穩居前三，中東歐地區市場佔比則為28.7%，出貨量排第二。小米在除印度以外的境外市場，電信商通路智慧型手機出貨量超過680萬台，同比增長超130%。而小米在西歐地區電信商通路的市場佔比從去年同期的4.6%上升至今年第三季度的13.0%。

同時，小米於新興市場穩健發展，第三季度在拉丁美洲地區、中東及非洲市場的智慧型手機市場佔比分別達到11.5%、16.3%和7.3%，並於印度市場連續第16個季度蟬聯智慧型手機出貨量第一。今年小米加速新零售佈局，在鞏固電商管道優勢的同時，積極拓展線下管道，小米現時在中國大陸的零售店總數已突破10000家，期待通路下沉將為集團帶來更多線下市佔率增長的機遇。同時，小米「手機 x AIoT」戰略取得里程碑式突破，截至2021年11月22日，全球MIUI 30天月活躍用戶數突破5億。