市場研調機構TrendForce表示，隨著智慧型手機與資料中心需求帶動，第三季全球NAND Flash總營收季增15%，再刷新紀錄。展望第四季因庫存調整，合約價可能轉跌，預期接下來營收強勁的增長動能將暫告一段落。

根據TrendForce研究顯示，第三季NAND Flash市場主要的成長動能由伺服器以及智慧型手機兩大主要應用的強勁需求帶動。其中，超大規模資料中心及企業客戶延續第二季以來的採買動能以建置新平台產品；智慧型手機則受惠於主要品牌旗艦新機的備貨動能；然同時間NAND Flash供應商也開始示警PC OEM訂單需求轉弱。綜合而言，第三季NAND Flash位元出貨量成長近11%，平均銷售單價增長近4%，挹注整體NAND Flash營收再創新高，達188.8億美元、季增15%。

展望第四季，TrendForce表示，由於上游晶圓代工產能不足的問題未解，零組件供給不均衡的狀態廣泛的影響到各類應用；而NAND Flash產品屬於各類零組件當中供給相對充足的產品，數月以來的差距已使庫存水位增加，使OEM/ODM開始調節相關訂單以去化庫存，導致合約價開始轉跌，預期接下來營收強勁的增長動能將暫告一段落。

以各大廠業績來看，三星電子（Samsung）受惠於超大規模資料中心以及智慧型手機品牌廠的備貨需求，第三季平均銷售單價上漲10%。但PC OEM需求已開始衰退，加上部份零組件缺貨影響，位元出貨僅增加約5%，第三季三星NAND Flash營收65.1億美元，季增16.5%。

鎧俠（Kioxia）第三季得益於智慧型手機大客戶訂單以及資料中心需求續強，位元出貨量大幅增長超過15%。平均銷售單價上升約4%，使得鎧俠創下史上最佳的營收表現，達36.4億美元，季增20.8%。

SK海力士（SK hynix）受惠於智慧型手機備貨旺季以及資料中心需求續強，第三季的位元出貨表現成為所有供應商最高者，季增超過20%，平均出貨單價增長約5%，第三季NAND Flash部門營收達25.4億美元，季增25.6%。

威騰電子（Western Digital）同樣受惠於資料中心及智慧型手機新品備貨需求挹注，位元出貨量成長約8%。不過平均銷售單價則因產品更集中於大客戶以及大容量的關係而衰退3%，第三季NAND Flash部門營收為24.9億美元，季增2.9%。