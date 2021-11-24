助陣台商新南向，輸銀近一個月來積極進行包括越南、泰國等轉融資合作銀行的合約展期，來增加台商新南向出口的利基，對此輸銀指出，已在10月分別完成與越南Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam（簡稱BIDV）和泰國Land and Houses Bank（LH Bank）的轉融資合約展期簽署，其中，LH Bank還有中國信託為其母公司LHFG大股東的重要背景。

輸銀表示，為協助台灣廠商拓展出口貿易及拓銷泰國、越南市場，並配合政府新南向政策，輸出入銀行與泰國Land and Houses Bank（LH Bank），和越南的BIDV銀行，已於今年10月雙雙完成轉融資合約展期簽署。

其中，輸出入銀行與越南BIDV銀行、泰國LH銀行分別自2011年、2019年起合作轉融資業務，由輸出入銀行提供優惠資金給這兩家銀行，再分別轉貸給越南、泰國的進口商，間接提供進口商分期付款融資，以購買台灣產品，減輕進口商財務負擔及提高越南、泰國的買主採購台灣產品意願，達成互惠雙贏的長期合作模式，也促進台灣與泰國、越南兩國的貿易往來，尤其是已有多家越南買主取得轉融資貸款，發揮相當的台越雙方實質貿易往來。

輸銀說明，LH Bank是泰國一家中型商業銀行，業務及獲利成長表現良好。其中，106年中國信託銀行投資LH Bank母公司LHFG35.62％的股份，並於今年4月增加持股至46.6％，另LH Bank設有台灣營業平台，以加強服務台商，近期並大力拓展國際貿易融資業務。越南BIDV銀行則成立於1957年，為總部設於首都河內的國營商業銀行，越南政府為該行最大股東，其設有189家國內分行，1家海外分行位於緬甸，並分別於台灣、柬埔寨、寮國、捷克及俄羅斯設有代表人辦事處，旗下設有11家子公司，營運範圍涵蓋租賃、資產管理、證券及投資開發等業務。

泰國、越南均為我國新南向政策重點市場，輸銀並看好台灣與泰國、越南透過轉融資業務合作，可大力推升台灣產品輸銷這兩地市場的競爭力。輸銀並引述財政部關務署統計資料分析，台灣與泰國2021年1月至8月雙邊貿易金額達85.28億美元，我國亦為泰國第十一大貿易夥伴，而台灣與越南2021年1月至8月雙邊貿易金額更達133億9517萬美元，較上年同期成長30.76％，其中台灣出口至越南為93.74億美元，較上年同期成長46.42％，我國亦為越南第五大貿易夥伴。