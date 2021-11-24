全球數位平台蓬勃發展，許多商業機會因應而生，KPMG安侯建業主席于紀隆表示，零售業者務必掌握最新市場趨勢，並思考相應之法規及發展策略，更不能忽略隨之而來的數位資訊安全問題，方能持續在市場變革中站穩腳步。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所與中華民國無店面零售商業同業公會於24日共同舉辦「2021無店面安侯論壇—零接觸經濟下的市場機會與挑戰」。

無店面零售公會名譽理事長廖尚文指出，疫情在全世界蔓延已近兩年，而兩年之中，大家的工作與生活都因而產生了很大的變化，這些變化究竟會帶來什麼影響，形成何種趨勢，都值得我們加以探究。近年來，隨著疫情及網路商機湧現，民眾消費習慣改變，零售業線下商電結合多元數位平台的虛實整合已成為新趨勢。

經濟部商業司長蘇文玲則表示，2020年商業部門排放量為26.64百萬公噸CO2e，占全國排放量10.35％，排放來源主要為電力排放，其電力排放量為23.14百萬公噸CO2e，占商業部門總排放量之比例高達87％。

蘇文玲進一步表示，商業司將推動商業服務業淨零碳排，擴大減碳成效，從環境端、企業端、消費端來推動我國商業服務業朝向低碳商業模式轉型 。

阿里巴巴集團天貓淘寶台灣總經理劉慧娟表示，阿里巴巴集團從零售的版圖洞察消費者的需求，做出更快速的反應，讓企業在推動數位轉型時，能對未來的消費行為有更好的趨勢掌握。

而Google台灣業務謝曜聲副總經理指出，D2C（直接面對消費者的商業模式）新興消費模式更注重消費者的感受，為得到消費者的即時回饋，各品牌期望透過各種數據的搭建更深入掌握消費者的輪廓、使用習慣等數據，創造出獨特的消費體驗及品牌形象。

櫃買中心上櫃審查部副理藍順得表示，新冠肺炎疫情帶動零接觸經濟蓬勃發展，而櫃買中心更已增設「電子商務」類股，逐漸形成特色產業聚落，另考量目前仍有眾多尚未進入資本市場之創新企業，櫃買中心於今年7月在現行興櫃市場下增設登錄條件更具彈性的「戰略新板」，公司可採取同時申報簡易公開發行及申請登錄戰略新板，加快前置作業時間，提供創新企業進入資本市場的新選擇。