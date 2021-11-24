「好柿藝起來」全國55個社區工藝大集合，模特兒走秀後，工藝中心副主任江瑞燐希=（中）和水保局副局長林長立（中左）宣示活動正式啟動。（羅浚濱攝）

「好柿藝起來」全國55個社區工藝大集合，芎林鄉永興社區展示竹藝茶具。（羅浚濱攝）

「好柿藝起來」全國55個社區工藝大集合，模特兒穿柿染服飾走秀。（羅浚濱攝）

「好柿藝起來」全國55個社區工藝大集合，模特兒穿原住民編織服飾走秀。（羅浚濱攝）

國立台灣工藝研究發展中心和農委會水保局舉辦的「好柿藝起來」全國55個社區工藝大集合，24日在新埔柿染坊熱鬧展開，讓各社區設攤展現特色工藝成果外，並邀請9位專業模特兒穿上柿染等文創服飾，動態走秀很吸睛！

這場「好柿藝起來」農村社區工藝果發表會，匯集全台農村培力型、社區產業型初級及進階型共55個社區，展現台灣各地特色工藝文化。台灣工藝研究中心副主任江瑞燐希望透過成果發表會，提供技術交流，彼此相互觀摩學習，期帶動更多社區發展在地產業。

水保局副局長林長立表示，培植農村社區工藝發展已有8年，在大家欣賞工藝的同時，也可感受到農村社區的堅毅力量，選在台灣柿染發源地的新埔鎮舉辦成果發表會也深具意義。他並宣布只要說出通關密語「好柿藝起來」，購買新埔柿餅即打9折，讓現場歡聲雷動。

在嘉義縣大埔鄉和平社區以漂流木製作的小提琴演奏後，兼具時尚與工藝手感的走秀表演成為全場矚目焦點，9位專業模特兒穿的服飾，都是各社區的特色工藝。

像新埔柿染服飾、台中市太平藍藍染、南投縣松林和花蓮縣秀林原住民編織服飾、嘉義縣天赦竹編帽及屏東大小港邊魚線編織包等，經由專業模特兒動態走秀，也帶動現場藝術人文與時尚潮流的視覺享宴。