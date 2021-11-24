媒體人周玉蔻連日來砲打顏寬恒家族，踢爆他擔任立委期間，透過質詢與施壓，逼台灣港務公司將台中港105號碼頭由自營轉為民營，朝野立委今也關心此案，交通部長王國材回應，整個過程合法；港務公司台中分公司總經理盧展猷也說，當時是為避免與民爭利及環境汙染，因此交由民間承攬業者經營，程序沒有問題。

交通委員會今日邀請台灣港務公司進行111年度預算報告，民進黨立委林俊憲質疑，顏寬恒家族獲得台中港105號碼頭經營權，港務公司有沒有受到壓力或被私下叫去立委的辦公室？港務公司坦言有去立委辦公室，但只是去把事情說明清楚。

時代力量立委陳椒華則批評，台中港具有戰略地位，根據美國智庫分析，會是中共解放軍犯台最可能登陸的港口，現在有碼頭經營權落入親中勢力手上，要求交通部正視。

王國材回應，整個案子依法處理，初步看起來是沒有弊端，過程合法。至於105年9月以後為何從自營變成民營，他還要再了解事情經過。

盧展猷說明，台中港原本有多家業者負責煤炭裝卸，105號碼頭完工後，就全數集中到該處，且使用的設備可減少汙染。105號碼頭原是港務公司自營，但為避免與民爭利問題，才開放招商，由民間業者來承攬，過程一切合法透明。