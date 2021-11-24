現場查扣28包毒咖啡包。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄一名年僅22歲的李姓嫌犯，前科累累，從去年到今年4月間，就糾眾在北高雄地區涉及多起暴力鬥毆案件，沒想到交保期間，他仍學不乖，竟持續吸收青少年幫他做事，提供住所和毒品控制青少年去暴力討債。

高雄市少年隊員警於日前偵辦一起少年施用毒品溯源案件時，循線得知供毒者是一名22歲的李姓嫌犯，曾被列管為不良組合首要，前科累累，於去年到今年4月間糾眾在北高雄地區涉及多起暴力鬥毆案件，今年7月就曾因涉嫌以毒品咖啡包吸收控制青少年，並多次率眾參與街頭鬥毆，目前正為交保期間，沒想到他持續召募青少年，還特別租下一層公寓提供處所，以及供毒品咖啡包給青少年施用，再利用他們去暴力討債，或是再去吸收更多人進來。

經專案小組歷經一個月餘調查、蒐證，於23日持法院核發搜索票的李嫌三民區的租屋處搜索，當場查獲28包招財貓包裝毒品咖啡、手機、電腦等證物，現場並帶回5男1女共6人，其中2名為未成年人，雖然李姓主嫌被逮後自稱只是個油漆工，並沒有涉案，但全案還是依毒品危害防制條例移送偵辦。

但警方發現，最近這一個月李嫌仍有糾眾涉及暴力案件，由於現場還查本票等證物，懷疑可能另涉及網路簽賭，暴力討債等情事，另外調查所得情資，警方將持續深入追查，防止「球棒隊」再次橫行。

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