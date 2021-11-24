新店行刑式槍擊命案 疑為買凶殺人。（翻攝）

國內治安敗壞，法務部長蔡清祥今表示，《刑法》已修法加重聚眾施行暴力脅迫的處罰刑度，「法」是沒有問題的，但仍需要由檢、警把事實查清楚，證據蒐集齊全，法官能夠從重量刑，才能遏止暴力發生。

國內接連發生聚眾暴力、槍殺、隨機殺人事件，國民黨立委葉毓蘭今在立法院質詢時指出，法務部在去年修《刑法》第150條，要針對在公共場所鬥毆者能受到嚇阻，但從修法迄今，警察機關共移送9672人，地檢署起訴率卻只有29％；更甚者，起訴案件的定罪率約85％，但9成以上都是易科罰金，也就是「抓得到、罰不到」。

葉毓蘭指出，這樣的結果，就是讓歹徒放心犯案，看到警察也不用怕，因為很容易就可以獲得不起訴，就算起訴也只要罰錢了事，這到底是檢察官不熟悉法律，還是修法後的法律文字根本有適用的問題？

法務部長蔡清祥指出，適用上應該沒問題，而是認知上的狀況。他解釋，警察的看法與檢察官往往有差距，所以要加強兩者互相溝通；對於個案的要件是否符合法律規定、證據是否齊全，都要更密切溝通。畢竟，犯罪要形成，除了要有客觀的事實還得要有主觀犯意。

這是否意味目前《刑法》第150條有關聚眾鬥毆刑度不需再修正？蔡清祥說，比較去年修法前與修法後，警方查獲的案件人數是增加數倍，這代表法制沒問題，但仍要與檢察官研究執行技巧、加強蒐證齊全，只要把事實查證清楚，證據蒐集齊全，讓法官能夠從重量刑，這樣就足以遏止社會暴力發生。

蔡清祥強調，針對執行面的問題，他已要求高檢署與警政署在適用上做深切的立定標準，讓大家能有清楚的依據遵守。至少到目前為止，檢察官對於暴力犯罪，尤其是組織性的暴力犯罪一定都會從速嚴懲嚴辦。