新店咖啡商遭狙殺命案，殺手旋即潛逃廈門，刑事局大動作宣布已透過兩岸共打機制展開緝捕。對此，今有立委憂心表示，目前兩岸氛圍不佳，共打犯罪件數持續降低，如今新店命案的凶嫌還沒到案，就先把偵辦過程搬到檯面，恐不利遣返；對此，法務部長蔡清祥坦言，他贊同兩岸打擊犯罪要務實，要「要求成果」，而不是在程序中造成阻礙，這對偵辦不利。

新店住宅區發生咖啡商遭人狙殺命案，警方清查發現嫌犯已出境潛逃大陸廈門，刑事局兩岸科獲報後表示，已將嫌犯的口卡資料透過兩岸共打機制傳給大陸公安協助緝捕，據了解黃嫌疑已入住防疫旅館，當地公安單位已掌握黃嫌行蹤。

對此，民進黨立委劉世芳今在立院質詢時指出，目前兩岸司法案件的互助統計，我國已向大陸請求調查共1千多件，其中新店殺人凶嫌是否很難引渡回台？若真是如此，當嫌犯完成防疫旅館檢疫後就離開了，這等於是放牛吃草，什麼都找不到了，希望這條管道必須維持暢通。

蔡清祥說，到目前仍未接到「承辦單位」（指陸方）有向法務部請求跟對方做司法互助或共同打擊犯罪的程序，所以是「不排除，但會努力。」

國民黨立委吳斯懷則說，以目前兩岸的政治氛圍來看，兩岸打擊犯罪的件數是愈來愈低，去年台灣方面能將斷人腳筋的朱雪璋遣送回台，是靠著事前極度保密才完成，就算被媒體問到，檢警也都全盤否認，「但這樣做是對的，畢竟政治氛圍不好，要等到人真的抓回來再公布，所以現在法務部有信心讓新店命案凶嫌回台灣嗎？」

蔡清祥表示，他贊同兩岸打擊犯罪要務實，也要要求成果，而不是在程序中造成阻礙，這對偵辦不利。

吳斯懷抨擊，所以法務部有責任對高層說不要想再這件事情上做大內宣，嫌犯還沒遣送就急著對外張揚，到時候出問題，恐怕外界會把責任怪到法務部身上。蔡清祥說，這跟高層沒關係，而是執法單位的問題，「基層為什麼把過程當中還沒執行完畢的事情就這樣說出去。」