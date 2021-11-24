大陸廣東梅州蕉嶺縣以竹子與水稻超遠緣雜交的富硒絲苗大米出名，蕉嶺有「長壽之鄉」之稱。建豐糧業董事長溫崇文表示，「竹稻絲苗大米」新品種讓蕉嶺縣農民每畝地稻米產值提升了300至500元，大大增加了當地農民的收入。

臺灣新銳媒體直播梅州「一縣一品」第二站來到廣東梅州蕉嶺縣建豐糧業，暸解大陸優質大米之一的蕉嶺絲苗大米。

建豐糧業董事長溫崇文表示，四十多年前，由蕉嶺水稻匠人鍾章美採用竹子與水稻超遠緣雜交技術，歷經40餘年的育成，開發出「竹稻絲苗大米」新品種，竹稻絲苗米的種植，讓蕉嶺縣農民每畝地稻米產值提升了300至500元，大大增加了當地農民的收入。

溫崇文表示，竹稻絲苗米也成爲製作獨具特色的傳統客家風味小吃黃粄的重要原材料，被賦予了傳承傳統文化的重要功能；以其爲原料釀造出的娘酒醇厚綿柔，歷來爲廣大客家民衆喜愛飲用，具有重要的產業化開發應用價值。

溫崇文續指，蕉嶺縣近年透過引資金、上項目，合資、合作、招商等方式，推進竹稻絲苗米產業鏈條整合與生產經營企業兼併重組，推進絲苗米深加工、精加工，開拓精加工米品、公制品、食品、精細化工製品，開發功能性大米、營養強化米、米糠油、特色米酒、客家特色小吃等，促進產業鏈和價值鏈提升，提升產業附加值。