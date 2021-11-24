資誠PwC聯合會計師事務所與證券櫃檯買賣中心、元大證券股份有限公司於23日在新竹共同舉辦「110年推動優質企業上櫃及戰略新板座談會 帶領邁向成功之路」，吸引多家有意申請上櫃、戰略新板之企業主、高階主管等公司代表到場交流。

為推動優質企業上櫃，資誠邀請上櫃公司分享成功經驗、資深產業研究專家分享半導體產業趨勢專題，希望透過面對面的交流，協助企業在變局中持續穩健前行，加深企業申請上櫃及戰略新板的企圖心，積極邁向上櫃成功之路。

新冠疫情持續撼動全球經濟與產業供應鏈，面對局勢的不確定性，全球皆以前瞻與嶄新思維推動產業轉型，台灣長期聚積資通訊科技應用與晶片半導體發展的優勢，更在全球供應鏈扮演關鍵角色，為台灣經濟與科技發展奠定重要根基。

資誠聯合會計師事務所審計服務會計師鄭雅慧表示，半導體為台灣經濟發展的核心產業之一，資誠深耕半導體產業已有32年的服務經驗，更於今年成立了科技產業發展中心。企業可透過上櫃掛牌進行制度轉型籌資及擴大營運規模，櫃買市場交易透明化、動能佳，是推動企業永續發展的最佳平台之一。資誠已協助多家企業成功進入資本市場，未來也將持續協助發行公司達成上櫃及登錄戰略新板的目標。

證券櫃檯買賣中心上櫃審查部副理林佩姻表示，櫃買中心長期致力於推動優質企業進入資本市場，希望透過這次的座談會能讓更多企業了解進入櫃買市場的助益。企業透過進入資本市場，可達到提升公司形象及知名度、招募留才、促成國際大廠合作機會、擴大營運規模、建立完善會計及內部控制制度、健全公司體質、提升營運績效及募集資金等關鍵優勢。櫃買中心未來將持續為企業與投資人營造有利之籌資環境，更歡迎具備「誠實」、「健康」、「有上進心的企業」加入櫃買市場。

元大證券投資銀行業務部副總經理林佩宸指出，資本市場為孕育台灣企業的搖籃，企業因應不同階段之資本市場運作，應規劃不同的成長資本運作策略，營運扎根期企業宜聚焦基礎資金募集與建立獲利模式，如透過私募引進創投/私募股權基金等財務型投資人或引入策略性投資人。快速成長期企業應募集大額資金，以因應快速成長，如透過上櫃（IPO）規劃，於資本市場向公眾募集資金。成熟期企業則因規模已大、自身成長空間有限，可透過合併、收購、策略聯盟、股權規劃、多元策略等方式提升競爭力及產業地位。

證券櫃檯買賣中心上櫃審查部副組長李柏宏表示，櫃買市場的多層次架構提供各發展階段企業籌資、育成，有利於企業向下紮根與向上發展。因台灣上櫃市場成交值周轉率高居全球前三名，顯示櫃買市場的高活絡度，企業選擇於櫃買市場掛牌，具備較高之本益比及市場周轉率。

此外，為扶植創新產業發展，完善中小企業與新興產業籌資管道，櫃買中心於今年7月推出「戰略新板」，提供利於創新企業進入資本市場更友善之途徑。櫃買中心將持續營造有利的投資與籌資環境，協助更多具發展潛力之中小企業及創新企業進入櫃買市場，期能透過資本市場之資金活水，建構有利於產業創新之環境，接軌國際市場。

資誠科技產業研究中心主任鄭雯隆指出，隨著5G通訊、電動車市場蓬勃發展，物聯網、AI、自動駕駛、電動化創新發展等技術將引領半導體市場持續成長，化合物半導體成為產業新藍海。全球多國政府大力投入資源支持半導體產業發展，尤其以寬能隙半導體（第三代半導體）為新焦點，應用領域遍及消費、工業用途，且廣泛運用於航空、軍事領域，其重要性不言可喻。此外，整合元件製造（IDM）模式仍為主流，大廠積極整合併購上下游快速建立競爭門檻，而台灣半導體產業以晶圓代工模式領先全球，如何延續既有優勢、持續領先將是未來關注重點。