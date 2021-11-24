農委會農糧署舉辦第三屆「台灣炒飯王」競賽熱烈開跑！本屆競賽組別分為經典天王組及創意巨星組兩組，全台共139家餐飲及小吃業者，計推出225款炒飯參賽，堪稱為今年最精彩的料理賽事。

農糧署指出，第三屆台灣炒飯王區域賽分別在北區、中區、南區及東區辦理，經評比後依參賽組數比例二組各評選出12組炒飯進入全國賽。入圍全國賽的店家須在40分鐘內，拿出畢生絕活於現場製作炒飯，由專業評審團品評，從外觀審查、國產食材運用技巧到風味口感，每一步驟都是決勝關鍵！

今年邀請實力堅強的名廚名師評審團，包含型男主廚吳秉承師傅、質男主廚張克勤師傅、美食達人蔡季芳老師、料理名師馬可老師、宜手作粉絲團陳宜芳老師、美食部落客爆肝護士及知名Youtuber小象愛出門、通路販售代表、食品量產研發專家及30位素人，堅強的評審陣容將共同評選出第三屆台灣炒飯王。

農糧署指出，前二屆「台灣炒飯王」競賽不僅帶領國人發現更多巷弄隱藏版炒飯料理，更成功號召全台炒飯高手發揮炒飯功力與創意巧思，運用產銷履歷優質好米及在地農特產品，創作出兼具在地特色、與眾不同的炒飯料理。

農糧署為鼓勵餐飲業者多發掘優質、新鮮的國產米作為炒飯靈魂，台灣炒飯王競賽指定使用「具產銷履歷驗證」且外包袋標示品種的包裝食米為指定主食材，並分為「經典天王炒飯組」及「創意巨星炒飯組」兩大組進行PK，經典天王炒飯以「蛋炒飯、豬肉炒飯、蝦仁炒飯及蔬食炒飯」共四大類炒飯為主軸，考驗參賽者們的炒飯絕活與真功夫；創意巨星炒飯組則在發掘能運用在地特色農產食材，製作具有獨創性、新穎性的美味創意炒飯高手。

農糧署表示，台灣炒飯王競賽除了讓各地區美味的炒飯店家被更多國人看見之外，也希望美味、可口的炒飯能讓國人輕鬆吃到，未來兩組冠軍炒飯皆會以聯名方式在便利商店及指定通路量產販售，成為真正平易近人的國民米食。