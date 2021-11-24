【愛傳媒藺奕專欄】金馬58創投開幕酒會，把這一年來最具潛力的影視編導團隊都兜齊了。身為投資方之一，我和大學同學明慧坐在一起（她說藍莓塔超好吃）。

眼見又一批年輕面孔與新鮮的肝，有些人是第一次踏進這個殿堂，這是一場金馬前哨、象徵全身入水的影視浸禮。

所有入選的內容方代表不會只有編劇來，而是擁有導演和製片的一支隊伍，這時候你販賣的已經不是一本劇本那樣單純的雪糕了，而是「內容+商品」的一組涼夏套裝，投資方來這裡，絕對不只是為了消暑和解渴。

「韓流中的很多東西，可以說是某種局外人在嘗試做一些與眾不同的事。」《好萊塢報導者》《THR》分析《魷魚遊戲》的席捲狂潮寫道。編劇黄東赫今年50歲，他開始構思《魷魚遊戲》還不到40歲，最後由於拍攝壓力，他甚至掉了六顆牙齒，非常抓狂的抓馬。

好的作品一向如此，它不太會是一個拔地而起的瞬間，而是一個長久打磨的過程，道阻且長，行則將至。然而一花獨綻不成景、一木葱鬱不成林；為了玫瑰，你們得持續给刺澆水。

先禮後兵的這一夜，所有人都在捉對社交，色狼偷窺美女、小偷盯人錢包，善良者看見苦難，良知的人與正義糾纏，說到底，一個人看到什麼和没看到什麼與你的視力無關，當世界都在退後的時候，選擇前進，當别人都在下沉、選擇上升。

最後祝福今年所有入選者，台灣影視老中青三代同堂一起加油，抱得百萬大獎歸。

今年的金馬禮包有點意思。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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