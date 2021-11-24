入圍今年金馬獎3項殊榮的《該死的阿修羅》導演兼編劇樓一安偕同王渝萱、潘綱大接受專訪，王渝萱被問到在校期間有無被學長或學弟告白？只見導演插話爆料「怎麼可以問她這個東西？最近她才剛失戀！而且還在療傷階段」，立刻被王渝萱阻止：「你不要又講那個人！」原來是因為日前偶像菅田將暉宣布與小松菜奈結婚，讓視為「真愛」的王渝萱頓時心碎不已：「他還是我心目中的男神，因為我手機的桌面還是他，現在還在調適那個失戀期，不過還沒有調過來。」

由於該片是部關於「抉擇」的作品，王渝萱被問到假如菅田將暉討厭妳最愛的貓時，妳會選擇哪一邊？只見王渝萱果然誠如導演說的，搬出令人折服的哲學論回：「我覺得如果他真的討厭的話，這件事可能在交往之前我就會發現吧！如果真的發現，那我當然不會交往，那他也不會是我心目中的男神！如果說『男神』應該要是一個這樣子的地位，或者男神根本就不應該跟我見面，這樣的話我才可以一直喜歡他，因為人就是有很多缺點不是嗎？」

而這次入圍「最佳女配角」的王渝萱，與對手陳庭妮其實頗有淵源，2人曾因《失控謊言》結緣，當時她飾演陳庭妮學生時期，透露得知獲提名時第一時間就互相道喜，「我們在入圍的一開始，就互傳訊息說要一起『騎馬（金馬）』，我就回她說『妳騎就好』，我先練習『落馬』，之後我們就統整出一個結論，就是沒關係，不管誰得獎都沒有關係，但是我們就是要一起漂漂亮亮的！開開心心參加盛會！」

片中是情敵同時愛上黃聖球，私下因戲成為好友的王渝萱與潘綱大，對能夠一起入圍金馬感到相當榮幸，面對新人組個個來勢洶洶，好演技的潘綱大也非省油的燈，一場戲裡僅穿三角褲的橋段，就讓大家心跳不已，表態身為真正的演員，就該為了戲的本質什麼都要演到到位，潘綱大憶起拍攝這場戲前，自己幾乎沒有特別鍛鍊身體，「那時樓導有叫我去練，但我不要，我不想這個角色這麼性感，因此僅當下做20個伏地挺身而已。」也笑說不會害羞怯場，「真的不會…只是會冷而已，因為是在11月時拍的！」該片明年3月上映，完整專訪內容可上LiTV觀看。