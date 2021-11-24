爭議3年的台東知本光電開發案，台東縣府24日發出聲明，確認廠商盛力能源公司已確認無法履行契約，因此依約終止與廠商間全部契約關係，強調已和廠商充分溝通。對此，卡大地布部落族人表示需要時間沉澱及溝通；卡大地布部落及環境權基金會律師黃馨雯對此表示肯定，期盼政府機關未來在部落開發前落實諮商。
縣府聲明稿指出，當初配合中央能源政策推動知本光電案，由於盛力能源公司開發案進度延宕，且無法取得部落諮商同意共識，依與部落承諾的回饋事項及參與機制，以契約或承諾書形式與部落簽約，並回報台東縣府備查，強化保障部落權利。
再者，盛力能源公司片面以陳抗團體的反對言行，作為無法完成履約理由，甚至再向台東縣府提出變更設計要求；台東縣府確認盛力已無法履約，為秉持保障台東縣府與在地部落權益，同時兼顧環境保護與增益地方的立場，終止知本光電教育專區的開發契約。
對此，台東縣議員、代理拉罕（頭目）陳政宗表示，得知消息後已通知部落另2位拉罕，由於開發案帶給當地衝擊，部落族人有同意方、也有反對方，造成部落衝突，因此希望給予部落時間沉澱，希望雙方好好思考未來如何規畫部落傳統領域。
此外，黃馨雯對於台東縣府終止與廠商的契約給予肯定；但未來如何避免類似的開發案在原鄉部落衍生問題，縣府或中央原民會一定要在開發前，落實與部落的諮商，甚至建議原民會啟動諮商辦法的修正。
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