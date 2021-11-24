爭議3年的台東知本光電開發案，台東縣府24日發出聲明與廠商盛力能源終止契約。（本報資料照片）

爭議3年的台東知本光電開發案，台東縣議員陳政宗多次帶領部落族人上街陳情抗議。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

卡大地布部落及環境權基金會律師黃馨雯對於台東縣府終止與廠商的契約給予肯定。（本報資料照片）

爭議3年的台東知本光電開發案，台東縣府24日發出聲明，確認廠商盛力能源公司已確認無法履行契約，因此依約終止與廠商間全部契約關係，強調已和廠商充分溝通。對此，卡大地布部落族人表示需要時間沉澱及溝通；卡大地布部落及環境權基金會律師黃馨雯對此表示肯定，期盼政府機關未來在部落開發前落實諮商。

縣府聲明稿指出，當初配合中央能源政策推動知本光電案，由於盛力能源公司開發案進度延宕，且無法取得部落諮商同意共識，依與部落承諾的回饋事項及參與機制，以契約或承諾書形式與部落簽約，並回報台東縣府備查，強化保障部落權利。

再者，盛力能源公司片面以陳抗團體的反對言行，作為無法完成履約理由，甚至再向台東縣府提出變更設計要求；台東縣府確認盛力已無法履約，為秉持保障台東縣府與在地部落權益，同時兼顧環境保護與增益地方的立場，終止知本光電教育專區的開發契約。

對此，台東縣議員、代理拉罕（頭目）陳政宗表示，得知消息後已通知部落另2位拉罕，由於開發案帶給當地衝擊，部落族人有同意方、也有反對方，造成部落衝突，因此希望給予部落時間沉澱，希望雙方好好思考未來如何規畫部落傳統領域。

此外，黃馨雯對於台東縣府終止與廠商的契約給予肯定；但未來如何避免類似的開發案在原鄉部落衍生問題，縣府或中央原民會一定要在開發前，落實與部落的諮商，甚至建議原民會啟動諮商辦法的修正。