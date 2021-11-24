通霄國小學生曾秀珍將得獎作品「童年」複本贈送給縣長徐耀昌。（謝明俊攝）

卓蘭國小學生陳韻如以我的校護媽媽繪本獲獎。（謝明俊攝）

頭份市信義國小獲教育部美感教育競賽2個獎項。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌24日頒獎表揚藝術表現優秀學生及學校。（謝明俊攝）

信義國小獲教育部美感地圖競賽金質獎。（信義國小提供／謝明俊苗栗傳真）

通霄國小學生曾秀珍雖出身弱勢家庭，但從未放棄對繪畫的熱情，今年她以用色構圖都非常傑出的畫作「童年」獲得世界兒童畫展特優；卓蘭國小學生陳韻如以自己對校護媽媽的細膩觀察，用畫筆描繪記錄，獲選全國學生圖畫書創作獎；信義國小更以集全校師生之力，連續參加教育部美感教育競賽，先後獲得2個獎項，苗栗縣長徐耀昌24日上午特別頒獎表揚傑出學生及老師，期望繼續在美學教育上努力。

通霄國小6年級的曾秀珍，從幼稚園就發現喜歡繪畫，父親因病不幸於今年8月間病逝，留下年邁祖母及外籍母親，全家人生活陷入困境，但曾秀珍雖出身弱勢家庭，但始終堅持自己的興趣，持續透過畫筆來描繪居住的城市與鄰里生活。

校方在得知曾秀珍家庭困境後，積極協助外界資源援救，連續2年獲得廣達創藝DNA長期培育獎學金的資助，讓曾秀珍能安心習畫，今年以「童年」一畫獲得中華民國第52屆兒童畫展特優獎。

童年畫作是透過想像的世界，以泡泡裡的紙飛機和紙船，代表著希望可以無憂無慮的到處遊玩，小鳥唱歌形成了五線譜，代表著曾秀珍童年夢想，用色明顯，構圖線條細膩，獲得評審們一致肯定。

卓蘭國小5年級學生陳韻如，母親詹正淑是學校師護理師，陳韻如自小就愛畫畫，跟在母親身旁，親見護理人員的辛勞，還有染病在身的同學們忍受疾病之苦，將親眼所見繪成圖像，累積多幅後組成繪本參加全國學生圖畫書創作獎競賽，在全國1259名參賽學生中脫穎而出，獲全國甲等佳績。

頭份市信義國小在校長鍾瑞蓉領軍下，以發展美感教育為學校教學特色軸心，信義國小參加教育部舉辦「美感生活學習地圖實踐計畫」競賽，今年6月在全國入選的26所學校中脫穎而出，以《美力心世界》方案課程，榮獲「特優金質獎」。信義國小另參加教育部「美感生活學習地圖計畫」，再於10月獲選卓越獎，讓縣長徐耀昌肯定信義國小推動對美感教育的用心。