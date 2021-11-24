美系外資針對愛普*(6531)出具最新研究報告指出，看好愛普*在物聯網、人工智慧相關事業的發展仍為長線動能，故維持愛普*優於大盤評等、給予目標價660元。

美系外資表示，愛普*在物聯網、人工智慧相關事業的發展為其長線重要關鍵動能，愛普*在2018年爭取到第1家AI客戶，通常需要1年左右發展相關產品，再花1~2年建立整個系統，預計目前手上的專案可在2024年前開始貢獻營收，其中虛擬貨幣客戶發展腳步將比其他領域客戶發展得更快。

美系外資表示，愛普*受到邏輯IC產能吃緊，影響拉貨動能，且現階段仍舊無法確認產能吃緊何時減緩，但愛普*對於物聯網與AI相關事業長線發展具有信心，故維持愛普*優於大盤評等、給予目標價660元。

美系外資也說，愛普*一直在與力積電(6770)合作進行電容器項目，這概念就像用於電容器的小晶片，其中可能包括電阻器、電感器和電容器，藉此啟動更多解決方案以滿足客戶要求。