近期預售新成屋房價頻創高，桃園的中古老宅也不遑多讓！據實價揭露，大溪區和平路也有1戶66.98坪，屋齡達百年的1樓透天，今年5月由大溪在地人，總價2800萬元零貸款買下，榮登今年桃園市最老住宅交易，目前尚未對外營業，不過已整修內部，買家應已有進駐規畫！

事實上桃園屋齡逾50年的半百老宅，幾乎個個身價不凡，台灣房屋集團統計，桃園今年前三季半百宅交易有86件，其中46件的總價破千萬，占比高達5成3！今年3月，桃園區廣文街屋齡96年的1層樓超高齡老宅，建坪49.91坪，以2250萬元成交，目前由汽車業使用。可見薑依舊是老的辣！保值性突出！

台灣房屋大溪中正直營店 店長謝仲樵表示，大溪和平路的百年老店，奪下桃園最老住宅交易王，主因大溪和平路就是桃園最夯的旅遊景點─「大溪老街」，目前和平老街上店租行情每月約3~4萬元左右，該筆交易總價2800萬元，估計投報率約1.2~1.7%，就算是在地商家購入自用，以老街店面的稀缺性和高店效，在疫後人潮回流，帶來的經濟效益將更勝投報率！

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧指出，今年實價揭露，前三季半百宅當中，身價最高的交易，是位於桃園區中正路上透天厝，屋齡約66年，買家以6300萬元無貸款買下，總建坪141.85坪，地坪43.25坪，地理位置優越，正臨中正路以及未來綠線捷運G08站，且介於桃園火車站、桃園中正路觀光夜市雙商圈的黃金地段，商業氣息濃厚，店面效益高。由於目前市區新推案單價已4、5字頭，相較之下，換算下來老宅店面建坪單價才44萬元，土地持分又比大樓小宅高，因此締造高價，目前一樓店面為餐飲業。

江怡慧表示，含金量高的半百老宅，得利於三點：一、「座落休閒黃金地段」：許多老宅位居發展成熟的熱鬧市中心，可吸納人流、創造金流，為身價奠定良好基礎。；二、「具店面效益」：該不動產具有店面價值，可作商業使用，所以行情不受屋齡過老影響，保值性極佳。；三、「享老屋重建紅利」：半百老宅多半符合危老重建的條件，開發強度高，且熱鬧商圈土地稀少，讓投資人更願意高價卡位，讓老宅的房價愈陳愈香。