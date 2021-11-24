中市男子阿城去年與老婆吵架，老婆怒摔手機只拿走SIM卡，阿城將損壞的手機送修，驚見枕邊人的婚外情，手機內有老婆與小王的親密照、鹹濕對話訊息及不雅裸照，小城怒對兩人提出侵害配偶權求償。小王辯稱，阿城偷竊手機採證不法，但未提出證據，台中地院判兩人連帶賠償50萬元，仍可上訴。

阿城指控，他與老婆結婚22年，去年間因故吵架，老婆氣憤摔壞手機，取走SIM卡後，將手機丟在客廳。後來，他的手機故障，將老婆手機送修要當替代機，沒想到，通訊行修復手機後，竟意外發現老婆的婚外情。

阿城說，老婆與退休軍人小王在2019年5月20日搭機到大陸旅遊，同年12月間、去年3月及4月間共4度到中市1家汽車旅館過夜，小王自2019年12月至去年6月間不斷地以LINE通訊軟體傳送鹹濕訊息及裸露不雅照給他老婆，甚至還多次教唆離婚。

阿城控告老婆與小王共同侵害他的配偶權，並提出照片、機票確認簡訊及LINE對話紀錄等證據，對兩人提出連帶求償100萬元。

小王辯稱，阿城竊走老婆的手機，並透過通訊行解密破解，窺視內容不但侵害隱私權，也涉及竊盜罪，但卻未提出竊盜相關證據；而阿城的老婆並未出庭，也未提出答辯書狀。

法官以小王並未提出阿城偷竊手機的證據，而不予採信，並以阿城老婆與小王的親吻照、在汽車旅館過夜及鹹濕對象及不雅照等行為，嚴重侵害阿城的配偶權，判兩人連帶賠償精神撫慰金50萬元。