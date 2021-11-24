大肚山科技走廊，紅圈處是目前尚未開發的寶文創新工業園區。（台中市政府提供）

台中市文山工業區於民國1996開始規畫，連接中部科學園區與台中工業區形成大肚山科技走廊願景。市議員林汝洲24日說，近期文山工業區重新改名為「寶文創新科技園區」，市府應要讓地主知道其規畫內容。中市都發局長黃文彬說，內容以低汙染行業為主需再送內政部審議。

台中市南屯文山工業區到底開不開發？市議員張耀中說，縣市合併前，文山工業區原是台中市邊陲地帶規畫工業區市民可以接受，但縣市合併後，南屯區變成蛋黃地帶高樓林立，如果是一個甲種高汙染的工業區，從各種角度來看都非常不恰當。

林汝洲指出，文山工業區自規畫以來，至今已延宕24年，許多企業皆表達有進駐意願，但因少數地主反對，一直遲遲未有下文；現在市府改名為「寶文創新科技園區」，也應該要讓地主知道其相關內容，不應一個工業區的開發一拖再拖，對支持的地主相當不公。

張耀中說，前市長胡志強、林佳龍都曾公開宣告文山工業區不開發，但盧市長上任後又說要開發，令人無所適從。林汝洲說，現在市府改名為「寶文創新科技園區」，應該要讓地主知道其相關內容，不要連地主都被蒙在鼓裡？那要民眾如何支持此開發案。

黃文彬指出，寶文創新科技園區內容以低汙染行業為主，包括公害輕微製造業、研發與設計業及資訊、通訊、生技等服務業，還有企業營運總部、策略性產業和支援暨服務性產業；將地主過去最有疑慮的甲種、乙種工業用地改成產業用地，以正面表列方式限制可入駐的產業。

黃文彬強調，文山工業區修改為「寶文創新工業園區」後需再送內政部審議，審議期間約要費時兩年，後續公布後再由地政局進行區段徵收，最後才會交由經濟發展局局進行開發與招商作業；現行主要計畫規定開發後工業區的管理，應依產業創新條例有關規定辦理。