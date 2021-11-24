2019年10月初，才剛接任金防部參謀長的林帝志少將突然遭到調任陸軍司令部委員，由於是史無前例，軍方此舉相當不尋常，引起軍中議論，陸軍司令部當時說明是因經費浮報問題接受調查，如今真相大白，檢調經過長時間偵辦，發現林不但涉及浮報經費，還將部隊公物搬回家使用，甚至連洗衣機也運回台灣家中疑涉及貪汙，全案仍在審理當中。

據了解，2019年10月7日，陸軍司令部突然發布新聞指出，時任金防部參謀長林帝志少將因涉及帳目浮報問題遭到調查，陸軍並已下令將其調任陸軍司令部委員，並立即生效。據了解，目前林帝志已經退伍。

對於當時軍方官員說，林帝志的金防部參謀長職務已解除，調任陸軍委員，但案情正調查中，當時林到底涉犯何案?軍方始終沒有說明，如今真相大白。

檢調私下透露，林帝志在參謀長任內，涉嫌侵占大批部隊內公物，包括各類裝飾品例如擺設在辦公室內的文昌筆、聚寶盆、花瓶等之外，甚最誇張的是，連部隊的洗衣機都被他私自從金門運回台灣家中。

檢調還查出，林私人招待親友飲宴的餐費，竟也被他拿去報銷公帳，涉嫌指示下屬併同伙食費一同報銷。目前依貪汙治罪條例審理中。