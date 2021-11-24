小炳（余俊賢）從哥哥大炳（余炳賢）去世後，便鮮少在螢光幕前曝光，轉行當起服務業員工，沒想到日前傳出消息竟是他細菌感染引發菌血症，所幸緊急住院治療後，目前已經康復，小炳也提到醫師說如果晚期才發現，很可能就會因敗血症病逝。

據《三立新聞網》報導，小炳透露前陣子太累，才會導致黃金葡萄球菌感染引發菌血症，「我那時有天在路上滑倒後腦勺撞地，結果被路人送到醫院才檢查出菌血症，醫生說如果晚期發現白血症扛不住的話，我就會敗血症死掉，所以是摔倒救了我。」

小炳也強調他和大炳生前的病況不同，「他是肺部感染，我是血管。」他表示前陣子一直在反覆找工作，壓力大到狂拉肚子，直到在路上摔倒，才意外檢查出菌血症，後來住院一周後已經康復，「那時候我膝蓋瘀青也是很久都沒好，後來想想應該就是這個病症導致，所以就閉關在醫院調養。」

小炳同時提到自己的工作部分，坦言正在朋友的餐廳兼職，收入還過得去，他也想藉此學經驗創業開店。在經歷過大炳病逝後，小炳現在對一切都看得很淡然，「沒有什麼過不去的，現在只希望自己跟家裡都能過安穩平靜的生活。」