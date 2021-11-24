好市多神物黑五大特價！一名女網友分享，澳洲植物精油香皂特價100元，平均下來一大塊只要41元，真的超划算。貼文引起網友暴動，不少民眾跟著瘋搶一組，但有網友指出，去年同款肥皂一組只要299元，今年賣得比較貴，好市多越來越沒誠意了。

一名女網友昨在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文表示，好市多黑色購物節許多產品陸續特價，他逛好市多意外發現被列為必買神物的「澳洲植物精油香皂」也特價，原價本來是425元，如今現折100元，平均下來一塊只要41元。

貼文引起網友討論，這組香皂被譽為神物是因為「超大一塊用3個月都用不完」，而且也不會像某些品牌的香皂，用久了就整塊軟掉，爛爛的摸起來有點噁心，因此不少網友發現它被列在黑五特價清單中之後，紛紛忍不住搬了一組回家。「剛剛已經購買一組了」、「家裡庫存13個還是買了，真的好用」、「已購入」。

另也有買過的網友表示，這款肥皂的顏色看起來很療癒，味道也不會讓人討厭，但用起來的感受蠻普通的，沒有特別好用，而且冬天的天氣比較乾燥，乾肌的朋友恐怕不太適合。

此外，有眼尖網友指出，今年黑色購物節也太沒誠意了，去年同款肥皂一組才賣299元而已，今天特價以後還要325元，根本沒有比較便宜，只能說黑五優惠越來越小氣了。不過，也有網友解釋，好市多商品的價格會受到澳幣匯率影響，所以才會有商品售價上下浮動的狀況發生。