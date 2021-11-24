日本人氣女團「早安少女組」原始成員福田明日香，去年為養女兒大膽拍全裸寫真，一度引起話題；近日她公開二婚喜訊，透露女兒是背後推手。

福田明日香23日在IG宣布再婚，坦言婚前因健康狀況不佳，一度陷入低潮，男方不但不離不棄，還陪她去醫院就診，最重要的是，6歲女兒很喜歡這個對象，福田明日香住院的時候，都是男方幫忙照顧女兒，因此她願意再度走入婚姻。

福田明日香13歲參加選秀節目《五花八門淺草橋》出道，與中澤裕子、石黑彩、飯田圭織、安倍夏美共組偶像女團「早安少女組」，1999年因忙於課業退團，直到2011年加入樂團「PEACE$TONE」才回歸螢光幕，2015年和圈外男友結婚，隔年2月生下女兒，傳丈夫不認同她當媽還想兼顧演藝事業，2016年7月簽字離婚。

恢單後，福田明日香扛起養育女兒的責任，被出版社高層說服拍露毛裸體寫真，果真引爆網路預購熱潮，首批出貨量高達10萬本，一度造成當地Amazon購物網站負荷過量而短暫停運，衝上藝人類寫真排行第一，未料寫真集正式上架時，一個月才賣出7千多本，還被毒舌網友批評照「騙」，本人根本是大媽級，但福田明日香這一脫確實賺近不少錢，不含版稅的酬勞就近1億日圓（約2400萬台幣）。