買房是許多人心中的人生目標，然而選擇購屋地點又是一件令人相當苦惱的事情，有網友透露朋友手上有兩個物件在抉擇，一間是北市大安區的30年老公寓，另一間則是林口A9新成屋電梯大樓，想詢問網友意見，到底哪間才比較好，文章一出引起熱烈討論，許多人秒選台北市，主因在於機能較佳，且未來增值或都更機會大，不過有另一派網友則認為，買房還是要看預算及工作地點等，沒有絕對的好或不好。

該名網友在臉書社團《買房知識家》發文表示，最近朋友想買房但遇到很奢侈的煩惱，有兩個物件在抉擇，「第一間是在台北市大安區的30年老公寓，坪數較小，另一間則是在林口A9新成屋電梯大樓，萬年考古題，想問哪一間比較好？」

文章一出引起網友們熱烈討論，不少人傾向購買台北市的房子，「增值台北市，要寧靜選林口」、「如果單身無老人，2間裝潢後的價值一樣的情況下，先買北市公寓，再買林口」、「大安區如果是公寓又離科技大樓站走路5分鐘，就買吧，工作方便度跟孩子讀書資源度，還有以後轉賣價值」、「林口的冬天很扯，還有要看你上班地點，如果是在台北市而且是正常上下班，那每天光塞車就煩了。」

此外，有人建議買房還是要考慮預算、上班地點及未來家庭規劃，「其實主要還是要看需求，想要有什麼環境」、「符合生活需求跟省時間優先」、「很難說新房或舊屋哪個好，你要考量的問題是，交通、生活圈、家裡同住人、還有學區或者熟悉的地方，房子發生問題的機率是差不多，但其他是不可取代的」、「可以把裝潢有的沒的費用加進去，答案應該就會出來了。」