近來房仲公會全聯會擬增修不動產仲介經紀業倫理規範修文，媒體報導引發房仲品牌之爭，並有房仲業向法院對該決議之內容程序提出聲請假處分一事，全聯會理事長張世芳24日指出，房仲公會站在公平公正、促進產業和諧發展的立場，他呼籲，房仲大型品牌間應自律，停止互相攻擊惡鬥，公平競爭並相互尊重，才有利產業健全發展。

該案起因於全聯會10月18日理監事會決議通過，增修「不動產仲介經紀業倫理規範」第九條條文，並於11月4日經法規委員會潤飾，經潤飾後，條文指經紀業之間應相互尊重，維護產業秩序與公平競爭，不得有惡性競爭行為。

該增修條文將「惡性競爭行為」明確化，包括「為不實之廣告或揭示」；「以毀損其他人之名譽或信用為目的，散布其他經紀業所涉爭議事件。利用第三人為之者，亦同」；「以不正方法妨礙其他經紀業或經紀人員執行業務；對其他經紀業所屬人員為惡意挖角行為」；「冒用其他經紀業之名義為不公平競爭行為」；「冒用客戶名義或惡意挑唆客戶對於特定經紀業提出不當之申訴、檢舉或訴訟」；「其他足以毀損同業商譽或信用之行為；使委託人終止對其他經紀業之委託」等。

由於增修條文引發部分品牌房仲業認為有其針對性，與全聯會尚在調協字詞斟酌修減，該條文增修案將於11月25日將由會員代表大會審議，不過也讓近來大型房仲品牌互相攻擊再度浮上台面。

張世芳指出，全台有七千家會員公司，以家數來看，二大房仲品牌家數所占會員公司比例並不高，經紀業之間應自律並相互尊重，維護同業正當權益，不要違反法令惡性競爭，否則影響產業形象與社會觀感，也不利產業健全發展。