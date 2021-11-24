雲林縣警局近日出動525名警力，臨檢45個黑幫份子聚集處所，查緝18人到案，24日舉行記者會宣布破獲成果。（周麗蘭攝）

雲林縣警局臨檢搜索45個黑幫份子聚集處，必要時霹靂小組隊員荷槍實彈攻堅配合。（周麗蘭攝）

30歲許姓男子1年多年前組竹聯幫雲林堂口，動輒暴力討債，甚至拿開山刀攔公車；年僅16歲未成年的陳姓少年以天道盟太陽會成員自居，夥同10名不良分子凌虐債務人，雲林縣警局近日檢肅上述幫派18名成員到案，起出棒球棍、開山刀、雙節棍等犯案工具。

許姓嫌犯今年六月起在雲林縣犯下多起傷害、押人等暴力案件，刑事警察局成立專案小組報請檢察官偵辦，雲林縣警局科技偵查隊22日起陸續拘提許嫌等7人到案。

科技偵查隊長劉丁心指出，許嫌自稱竹聯幫地虎堂雲林分會會長，1年前在斗六市組織雲林分會，今年9月間他指揮手下塗姓嫌犯（21歲）綑綁賴姓被害人討債，用毛巾塞口中痛打，揚言對他斷手斷腳，賴姓被害人被以摩托車載往他處時逃脫，躲過一劫。

許姓嫌犯2個月前在台中市與公車司機發生行車糾紛，竟持開山刀打擋風玻璃要攔阻公車，所幸公車司機即時發現緊閉車門，把公車開到派出所報案。

16歲的陳姓少年則以天道盟太陽會員自居，夥同10名成員組暴力討債集團，動輒脫光被害人衣物凌虐毆打，或持棍棒、磚塊敲打被害人大門，致使被害人心生恐懼連夜搬家。

雲林縣警局近日出動525名警力，臨檢45個黑幫份子聚集處所，查緝18人到案，起出改造手槍1把、空氣槍、子彈70顆、雙截棍、藍波刀、西瓜刀、開山刀、棒球棍、手機等犯案工具。

警方訊後依傷害、妨害自由、恐嚇取財、違反槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪等罪名分別把幫派份子移送雲林地檢署、台中地檢署偵辦。