美國海軍下一代潛艦SSN(X)

美國海軍軍令部部長辦公室（OPNAV）水下作戰主管裴瑞（Doug Perry）說，下一代攻擊核潛艦必須減少維修、快速，安靜並滿載魚雷。

據美國海軍研究協會新聞（USNI）網報導，SSN(X)核潛艦的重心在「藍水海戰」，與較側重在近岸搜集信號情報，並從事特戰任務的維吉尼亞級（Virginia-class ）核動力攻擊潛艦不同。裴瑞說，雖然維吉尼亞級潛艦仍是當今世上戰力最強的多用途潛艦，但美國必須投資未來的戰力，以維持海下優勢。

美國國會預算處（Congressional Budget Office）2019年估計，每艘SSN(X)造價可能達55億美元（近1530億台幣），而目前的維吉尼亞級潛艦1艘造價約28億美元（約778億台幣），至於第5批次的加長型維吉尼亞級潛艦，1艘造價約32億美元（近890億台幣）。

美國國會預算處說，據海軍透露，下一代潛艦能搭載比維吉尼亞級更多魚雷，排水量約為9,100噸，類似海狼級（Seawolf-class）潛艦，但擁有嶄新設計。據海狼級潛艦除了能深潛外，還能搭載約50枚魚雷。

裴瑞說，SSN(X)大致就是重武裝的海狼級潛艦，結合了為維吉尼亞級潛艦發展的隱形技術，並將維修所需的時間降到最低，以把執行任務時間發揮到最大。他並指出，哥倫比亞級（Columbia-class）潛艦設計已完成95%，如今是轉移熟練設計人力的時候了。他同時強調，部署任何一級新潛艦都充滿挑戰，但必須打鐵趁熱。

此外，他說，SSN(X)要能收放無人潛航器，或許是利用魚雷發射管，或甚至是截然不同的設計。