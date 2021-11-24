瑪莎拉蒂三惡煞因行車糾紛痛打台中男大生，全台的治安棒球隊引起輿論關注，而台灣之光、中信兄弟教練王建民非官方粉絲臉書專頁今（24日）在臉書幽默寫下，「幸好我只拿棒球和手套」，文一出再度引起熱議，但粉專小編隨後又再發言強調，只是配合時事PO文開個玩笑，甚至還替內政部長徐國勇澄清，未料真的釣出徐國勇在留言區回應。

王建民的非官方粉絲專頁24日在臉書發文簡短寫下，「幸好我只拿棒球和手套」，截至發稿前文章已累計2.4萬人留下表情貼，留言則數已破千條，多數網友不免把該貼文聯想至近期鬧得沸沸揚揚之治安棒球隊。

許多網友在留言區回應，「對方拿球棒出來應該是來找你簽名……吧？？」、「被哥丟中等於被卡車撞到」、「棒球在你手上比球棒更危險」、「老王太神啦」、「你的身材不需要球棒」、「太幽默啦」。

而文章在網路沸騰後，王建民的粉專小編在留言區再度回覆，「貼文只是最近時事跟棒球有關，純輕鬆開玩笑，玩一下時事耿，也表示內政部長徐國勇已說明「對於一般民眾進行運動等並不會註記，請大家不用擔心」。

內政部長徐國勇亦現身留言區回應，「球棒是用來打球的，不是用來打人的；棒球是台灣的國球，王建民是台灣之光，與拿球棒行使暴力的不法份子，不能相提並論。」徐國勇亦喊話他是王建民的粉絲，曾到過紐約洋基球場為他加油，「王建民加油，台灣棒球加油。」

王建民的非官方臉書粉絲專業小編與徐國勇均在文章下方留言回應。（翻攝自臉書）

實際上，網友會如此暴動即是因為，內政部長徐國勇22日赴刑事局，要求警察在攔檢幫派份子車輛時，若發現有球棒等危險物品需要於警用電腦註記，未料話一出引起輿論譁然，徐國勇則強調，註記僅針對幫派份子等人，一般民眾帶球棒打球並不會被註記。