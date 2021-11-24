無畏疫情挑戰，晶華國際酒店集團仍將逆勢擴張，除持續在國內以不同品牌拓點展店，並將進軍海外，提高國際市場能見度。晶華酒店集團營運長顧嘉慧24日表示，晶華國際酒店集團目前全台共有15間飯店，近2500間房，籌備中的案件共有6件，分別位於新北投、林口等地，分屬晶英、晶泉丰旅、捷絲旅品牌，上述籌備案將陸續於2025年前開業，屆時集團旗下飯店總數將突破20間、共計3000個房間。

顧嘉慧並透露，晶華酒店集團對進軍海外市場有強烈企圖，並可望在美國及日本兩地有所斬獲。同時，除持續發展飯店品牌外，晶華明年的工作重點也將聚焦於品牌豪宅 (Branded Residences)以及飯店與豪宅的綜合體開發，晶華團隊會把之前成功規劃並管理麗晶豪宅(Regent Residences)在美國波士頓、黑山港、印尼雅加達、越南富國島等地的成功經驗帶回台灣。顧嘉慧表示，上述開發案都創下了在正式完工之前，全數銷售完畢的佳績。

顧嘉彗表示，有別於其他國際酒店集團，晶華可以在台灣執行品牌豪宅的物業管理，晶華的餐飲實力以及將心比心的服務品質，有助於突顯物業的差異化，加速物業的銷售速度並提高資產的保值性。

顧嘉慧表示，飯店與豪宅共構的綜合體開發可以讓業主透過銷售豪宅的收入提前將飯店的興建成本回收，日後經營飯店則會持續擁有長期且穩定的現金流，這樣的開發模式將可以創造開發商、住宅客戶、以及管理公司三贏的局面。