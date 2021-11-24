瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）發表最新投資觀點指出，中國新經濟板塊最糟糕的情況可能已經過去，預計板塊未來兩、三年平均盈利增長達到中位數左右，目前板塊估值已接近拐點。

中概股上周面臨巨大的壓力，電商巨頭的盈利及業績指引疲軟，股價全周下跌15％，並引發投資者對中國宏觀經濟的擔憂。

不過，瑞銀CIO認為，中國新經濟板塊最糟糕的情況可能已經過去，主因：

第一，市場已計入許多負面因素。中國科技股板塊經歷了調整後，估值相當於實施另一輪監管收緊及盈利預測被下調。雖然新政策影響盈利，但仍預計板塊未來兩、三年平均盈利增長達到中位數左右，目前板塊估值已接近拐點。

第二，企業對經濟放緩的預警可能緩解。財報反映了中國宏觀經濟下行的風險，成為觸發這一波拋售潮的原因之一。受疫情捲土重來和消費者情緒疲軟的影響，大陸國內零售消費未能快速復甦。此外，能源和大宗商品漲價、供應鏈限制導致投入成本上升，也壓抑了經濟增長。但隨著中國和全球經濟逐漸重啟、製造業活動正常化，瑞銀CIO認為這種壓力在2022年將逐漸消退。

第三，監管收緊是一種長期趨勢，但不會永遠持續。最新一輪科技監管收緊的持續時間，已經超過了先前的一輪。瑞銀CIO指出，不能肯定地說，新監管時期或短期波動已經結束。上周末，國家市場監管總局對多家科技巨頭、共計43起未申報的交易，分別處以50萬元人民幣罰款，金額相當有限。本季度雖未知會否再有令人意外的重大措施出台，但政策重點似乎已轉移到執行上。正如房地產板塊，漸進式寬鬆可能有助於改善市場情緒。

瑞銀CIO指出，雖然個股股價需要特定的催化劑，但從整個板塊來看，中國科技股可能已度過了最糟糕的時候。在監管前景變得清晰下，市場料將逐步為明年下半年盈利反彈來布局。估計MSCI中國指數存在低雙位數的上漲空間。