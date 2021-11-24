1名外送員日前送餐時，收到女顧客傳訊息說正在敷面膜，顧客提醒他等等碰面拿餐時不要嚇到，沒想到他看到訊息後，下秒竟回應「沒關係，我不怕鬼」，對方最後回覆「我改由我爸下樓拿」；對話曝光後其他網友笑說「憑實力單身」、「溝通表達很重要」、「你有沒有被客人的爸爸揮拳」。

該名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發表1張與女顧客的對話截圖，當天他在外送過程中收到對方訊息，對方說正在敷面膜，因此提醒等等到屋外取餐時，他看見對方不要嚇到，不過他之後看到訊息，竟回覆說「沒關係，我不怕鬼」，最後顧客則改口說「我改由我爸下樓拿」。

1名外送員日前送餐時，收到女顧客傳訊息說正在敷面膜，顧客提醒他等等碰面拿餐時不要嚇到，沒想到他看到訊息後，下秒竟回應「沒關係，我不怕鬼」。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

事後該外送員將對話截圖PO出，並說「我是不是說錯話了！」他事後補充，當天是因為該女顧客已經讓他等了幾分鐘，後來對方才傳訊息告知正在敷面膜，「我會這麼回答只是想告訴她，老子連鬼都不怕，只怕窮，你XX的快下樓取餐，不要在那假鬼假怪」，當下並無覺得不妥。

其他網友則紛紛留言，「我會回說：沒事，我比你更恐怖」、「說話的藝術」、「我想知道，你有沒有被客人的爸爸揮拳」、「溝通表達很重要」、「我有直接遇到膚泥的，然後出來還不好意思地笑了」、「你應該說，謝謝提醒我會有心理準備」、「絕對說錯話，傷害少女玻璃心」。