美國將於12月9日至10日舉行首屆線上民主峰會，台灣確定受邀，但中國大陸、俄羅斯等未在受邀名單上。對此，中廣董事長趙少康表示，台灣能受邀是好事，但要小心中國大陸是否因此連絡俄羅斯、北韓、古巴等盟友，回到美蘇對抗的冷戰時期，目前看起來冷戰的氣氛已經隱然形成。

美國國務院今天公布民主峰會參與名單，受邀國共110國，台灣確定獲邀，中國大陸、越南、俄羅斯則未在受邀名單上。外交部說，我方將由行政院政委唐鳳、駐美代表蕭美琴代表我國政府與會，共同討論防範威權主義、打擊貪腐及促進人權等3大主題。

對此，趙少康說，從某個角度來看，美國要拉民主同盟來對抗中國、俄國，台灣能受邀是好事，他樂觀其成，不過，老共是否因此連絡俄羅斯、北韓、古巴等盟友，形成兩大集團的對抗，回到美蘇對抗的冷戰時期，「看起來冷戰氣氛與環節已經形成」。

針對中國大陸宣布台獨頑固份子清單不只有行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮，趙少康表示，對某些政治人物而言，被大陸納進名單好像是增加光環，但兩岸關係要以嚴肅角度來看，他相信台獨頑固份子清單不只有這三人，也不會只有遠東集團被處分。

趙少康指出，早期企業捐錢給綠營人士都沒事，為何現在捐錢卻有事，就是因為目前的兩岸關係不好，做什麼都會被放大檢視，而大陸無法接受吃飯砸鍋，也就是賺大陸的錢卻支持台獨反對它。

趙少康提醒，綠營金主事小，若台灣和大陸的經濟往來受到相當限制，對台灣的影響就大了，領導人應認真思考兩岸如何和平解決紛爭，而非罵來罵去。