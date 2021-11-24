期待甜蜜愛情期待了好久，一直還在尋找「對的人」嗎？一年過去了，2022年能迎來浪漫粉紅泡泡的洗禮嗎？在《2022問神達人王崇禮平安生肖運籤農民曆》中，有4個生肖2022年上半年感情運勢順遂，有貴人相助，脫單機率大增，而有另一半者，這個生肖有望規劃步入婚姻。

1.鼠

單身鼠有機會在上半年覓得好姻緣，倘若有人介紹對象，除了要審慎觀察對方的為人，也切記內在條件大於外在，也請別太過於介意年紀方面的問題，只要適度調整自己的擇偶標準，有機會遇見千載難逢的好對象。

至於有伴侶的屬鼠朋友，另一半是難能可貴、最適合你的人，雙方有機會穩定發展下去，過往的爭執也即將結束，只要遇事時能夠多換位思考，聆聽對方的心聲，並且互相溝通、包容，想過羨煞旁人的甜滋滋生活絕對不是問題。

2.兔

單身兔即將於上半年春天迎來姻緣的大好時機，只要能夠克服心理因素，不再遇事慌亂、沒自信，好姻緣自然會來臨。上半年你的桃花機會比較多，但要注意慎選及觀察，才不會因為做錯決定而影響到後續的感情發展。

至於有伴侶者關係穩定、感情增溫，你們之間可能會出現一些挑戰和波折，但只要你們彼此都能篤定心意，誤會將能化解，兩人世界將愈來愈甜蜜。不過，有一點要特別提醒有對象但尚未結婚的屬兔朋友，有些人會因為個性的關係，而容易腳踏多條船，或是交往對象一個換過一個，應知這樣不只感情難以穩定下來，也很難吸引到適合你的好姻緣。

3.龍

單身龍在上半年有望獲得神隊友助攻，收穫一段難能可貴的良緣，直白地來說就是──這個即將出現的好姻緣，是經由貴人介紹而認識的，而且有可能超乎你所預期的好，請好好把握難得的機會。

至於有伴侶者，你與另一半在感情當中所遭遇的難題，將有貴人出現幫忙解決，只要你們彼此能夠互相扶持，感情將穩定回升──已婚者能和好如初或再次團圓，關係更加緊密；有對象但未婚的朋友，則有望在與另一半走過這波考驗和波折過後，規劃攜手邁入婚姻，這會是一段難得的好姻緣喔。

4.猴

單身猴在上半年的感情運勢屬於「先靜後動」型，從農曆三月初六日開始，會有貴人前來相助，請發揮你的火眼金睛，避免識人不清而上當，好姻緣就藏在他們所介紹的對象裡。

至於有伴侶者，一開始可能因外人的介入而影響到彼此的感情，但在農曆三月初五日之後，這類情況可望獲得解決，兩人的感情也會在穩定中發展。但建議已婚者要懂得平凡婚姻生活中的無憂，有對象但尚未結婚的朋友最好和另一半多相處一些日子，再來規劃婚姻事宜。

最後，提醒大家，不論有無對象，都要靜下心來好好整頓自己。經營好自己，提升自我，才是愛一個人基本與最好的方式。只要調整好自己的內外在，並根據運勢的建議，把握特定的「時機點」，凡事都能逢凶化吉，開創人生的新篇章。