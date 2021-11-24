擁有32E豐滿上圍和不科學纖腰的大馬女神林明禎，被粉絲封為「真人版娜美」，9月她從香港工作返台，結束隔離後上街，短上衣可見她葫蘆型的性感曲線。最近她曬舊影音幫弟弟慶生，影片中她穿著平肩泳裝在泳池騎上弟弟的背，有如玩騎馬打仗，讓粉絲都超羨慕，笑說還以為是新男友，更有人說：「地球上最幸福的弟弟」。

留著一頭俏麗短髮的林明禎五官甜美、身材火辣，又因常選穿短版上衣，渾圓上圍與小蠻腰十分吸睛，先前她曾分享親姊姊林詩枝（Brandy）的美照，可見姊妹都身材火辣。而林明禎來台發展多年，今年2月終於拿到健保卡，當時她經紀人透露，因近年來疫情嚴重，為了健康才申請，而上頭的大頭照也可見林明禎即使是拍證件照，顏值依舊驚人，一張小巧巴掌臉和漫畫少女的五官，引來粉絲喊讚。

林明禎騎在弟弟背上。（圖／翻攝自minchen333 IG）

林明禎後來到香港拍2022年香港賀歲片《飯戲攻心》，她受訪透露演出的是網紅，跟自己現實生活的身分很像，最難的是語言，「跟這麼多前輩合作，壓力很大很緊張，要說廣東話對白，每次都覺得好難，因為大家說的廣東話都好道地，我好像外星人一樣，很難融入。」但也因此學到很多，有許多特殊的回憶。

近日，愛家的林明禎寫下：「今天家裡的小寶弟21歲生日，不知道多少年沒幫小寶弟慶祝生日了，然後也只有舊照發發，健康快樂喔，不知現在跳水技術如何了」，影片中可見她和弟弟在游泳池中戲水，弟弟還背著她走來走去，另一支影音中可見林明禎在弟弟身邊熱舞，螞蟻腰與馬甲線全都露，可愛又性感。