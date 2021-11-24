第四季進入傳統消費性電子旺季，電子書大廠振曜(6143)坦言確實有看到急單，但因為業界面臨缺產能、缺料，尤其是半導體IC，故無法像以往一樣滿足急單需求，營運長林志茂表示，目前看到的缺料問題恐要到明年第二季才有機會緩解，為反映成本下客戶端也普遍可以接受。振曜目前累計前三季每股獲利2.02元，在第四季旺季催化下，法人看好全年獲利有機會挑戰3元大關。

營運長林志茂表示，第四季為傳統旺季，所以看好第四季營收會比第三季好，以現在訂單狀況來看，獲利應該也會有不錯表現。

振曜第三季單季毛利率衝上19.2%，為2019年第四季以來新高，林志茂表示，主要原因來是來自產品組合，以及向客戶反映成本的調漲。他表示，振曜面對上游零組件、IC的漲價，均有適度反應予客戶端，目前看到大部分客戶都可以接受，目前看到最缺的還是IC部分，且恐一直要到明年第二季才有機會舒緩。

林志茂表示，除缺料問題外，現在還看到會有客戶依照市場反應下急單，這種狀況在第四季應該會比第三季更明顯，現在客戶端下訂單的很積極，只是在現在的缺料前提下，要滿足客戶急單確實有難度。

全球塞港問題嚴重，運輸成本飆漲，林志茂表示，振曜的產品空運、海運均有，主要是以空運為主，所以受到塞港的衝擊較小，但運輸成本確實漲了不少。

振曜在第三季起進入傳統產業旺季，營運出現明顯回溫，目前累計前三季每股獲利有2.02元，平均毛利率為17.9%，法人也樂觀預期，在第四季旺季效應帶動下，全年每股獲利有機會挑戰3元。

另外，振曜也與元太(8069)、電子書平台樂天Kobo及天鈺(4961)、同泰(3321)、茂林-KY(4935)、恆顥科技與群創(3481)等廠商，共同捐贈370台旗艦型機種的Kobo Forma電子書閱讀器及30340冊電子書予桃園市政府，推廣《e啟讀出未來》的電子書行動閱讀專案，共同推動數位閱讀變革。《e啟讀出未來》自2017年起開始推廣已進入第五年，今年在桃園市教育局的協助規畫下，受贈的學校選定市內12所位於偏遠地區、非山區非市區的國中學校、以及1 所閱讀績優國中。本次捐贈的370台Kobo Forma電子書閱讀器內均已預先裝載82本適合國中學生閱讀的中英文課外書籍，除了桃園市教育局協助學校於每一台閱讀器內編列30本電子書外，亦邀請企業單位贊助52本書籍，共計有19240冊圖書館採購授權模式的電子書，以公閱價計算電子書價格，總捐贈價值約為3774萬元。