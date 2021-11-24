淨零碳排意識興起，帶動全球綠電蓬勃發展，國內太陽能電廠設置需求量大幅攀升，沿海鹽灘與水域成為太陽能重要基地，國內沿海屬ISO 9223規範最嚴苛腐蝕環境，太陽能支架的耐用年限成為業者關注重點，經濟部技術處以科專計畫支持工研院投入研發「高耐候太陽能支架防腐蝕塗料」技術，適用於沿海腐蝕環境，符合ISO 12944-6的15~25年高耐久（High durability）等級，可大幅降低太陽能支架20年使用期間的腐蝕維運頻率，促使臺灣成為全球耐腐蝕太陽能支架發展標竿，並已與國內上市公司樺晟集團(3202)合作，預計明年建立首座嚴苛環境示範案場，未來將輸出海外，帶領太陽能產業往高值化發展。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，工研院透過分析現有太陽能支架材料特性及架設環境，研發出高耐候防蝕塗料，塗料同時具有快速乾燥及現場易修補特性，即使表面劃傷後，仍可滿足ASTM D1654 rating 9以上高防蝕性能，本技術已通過國際電技委員會(IEC)防蝕測試標準，相較傳統支架塗裝技術，可提升支架防腐蝕壽命，減少太陽能支架修補次數及作業時間，符合減碳主流趨勢。樺晟集團董事長魏孝秦指出，面對未來每年超過3GW大量的建置需求，樺晟導入工研院的支撐架防蝕塗裝技術，加速量產具高防蝕、在地化且具成本競爭力的太陽能支撐架，預計明年開始投入量產，藉此滿足太陽光電市場需求，預估2025年產值可達新台幣15億元。

發展太陽光電為政府推動再生能源、綠色家園的重要政策之一，經濟部技術處以循環經濟概念發展高效能易拆解太陽光電模組，使回收的電池晶片與玻璃，可回到產業再使用，並透過太陽能支架防腐蝕塗料等創新材料，以滿足國內獨特高腐蝕場域環境所需，將關鍵研發成果落實應用於產業界，提升太陽能產業國際競爭力，達成我國能源轉型、綠色經濟及環境永續之願景。