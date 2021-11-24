美達科技(6735)送件申請上櫃。

美達科技成立於91年5月，主要產品為半導體之類比暨混合訊號積體電路測試儀器，董事長兼總經理為陳林杰，目前股本為3.52億元，110年合併營收為3.52億元，稅後盈餘為1.22億元，每股盈餘為3.49元。

美達科技24日申請上櫃
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