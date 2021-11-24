《櫃買市場》美達科技申請上櫃 15:402021/11/24 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美達科技(6735)送件申請上櫃。 美達科技成立於91年5月，主要產品為半導體之類比暨混合訊號積體電路測試儀器，董事長兼總經理為陳林杰，目前股本為3.52億元，110年合併營收為3.52億元，稅後盈餘為1.22億元，每股盈餘為3.49元。 美達科技24日申請上櫃 京站實體線上「鈔」狂周年慶 《基金》台股掛牌第4檔電動車ETF29日開募 囊括5巨頭 資誠、元大與櫃買中心 帶領企業IPO #美達科技 #櫃買市場 #申請上櫃 #送件申請上櫃 #半導體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首檔純台供應鏈ETF登場！永豐智能車供應鏈11/29開募 10:292021/11/24 財經 《盤後解析》傳金護體 力保17600點 14:322021/11/24 財經 美元轉強資金停看聽 台股待整理再戰 09:202021/11/24 財經 《半導體》半導體擴廠ing 意德士展望樂觀 13:242021/11/24 財經 成長收益兼顧 科技多重資產降波動 04:102021/11/24 投資理財 買單拉抬矽晶圓三雄 台股加權指數呈現小漲 09:202021/11/24 財經 《盤中解析》台積壓盤 台股回測17600點 11:592021/11/24 財經 《台北股市》上市櫃前3季營收獲利 雙創近10年同期高 07:442021/11/24 財經 評議中心揭新型高齡詐騙手法！疫情下「交友詐騙」興起 12:282021/11/24 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》矽晶圓產業大爆發 專家喊買這3檔 - 財經 中國新規禁數據出境 衝擊航運 - 產業財經 - 旺報 高通掰了！蘋果爆自研晶片新進度 台積電4奈米橫掃大單 - 財經 工程師45歲退休是真的？他揭殘酷現況：被逼退的比較多 - 財經 這6檔被投信炒到山頂 小心有人開賣股第1槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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